Компанія «Лемтранс» збільшила вантажоперевезення на 55,3%

Найбільша в Україні приватна транспортно-експедиторська компанія «Лемтранс» (Донецьк) у січні-березні 2014 року збільшила перевезення вантажів на 55,3% - до 14,6 млн тонн з 9,4 млн тонн в 2013 році, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Зокрема, за вказаний період "Лемтранс" збільшив перевезення вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 37% - до 8,85 млн тонн, що становить більше 60% від загального обсягу перевезених вантажів, тоді як перевезення залізорудної сировини скоротилося на 2% - до 2,1 млн тонн.

Крім того, у січні-березні поточного року компанія перевезла 1,5 млн тонн чорних металів, 1,2 млн тонн флюсів і 814 тис. тонн коксу.

Як повідомляв УНІАН, транспортно-експедиторська компанія «Лемтранс» у 2013 році інвестувала в модернізацію виробництва 10,1 млн грн.

У 2013 році «Лемтранс» скоротив перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 4,82% - до 48,5 млн тонн.

4 березня 2014 року міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's Ratings Services слідом за зниженням суверенних рейтингів України знизило довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг українського оператора вантажних залізничних перевезень «Лемтранс» в іноземній і національній валюті до «ССС» з «ССС+».

Довідка УНІАН. ТОВ «Лемтранс» - найбільша в Україні приватна транспортно-експедиторська компанія, що надає повний комплекс послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом. Основними напрямками діяльності є транспортно-експедиторське обслуговування внутрішніх та експортно-імпортних перевезень, а також ремонт рухомого складу.

«Лемтранс» експлуатує понад 16 тис. одиниць рухомого складу, з яких понад 13 тис. - власний парк піввагонів.

100% статутного капіталу компанії «Лемтранс» належать групі СКМ бізнесмена Ріната Ахметова.