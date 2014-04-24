Чеченська авіакомпанія стала базовим перевізником Криму

Аеропорт Сімферополя та авіакомпанія «Грозний авіа» підписали договір про базування авіакомпанії в аеропорту Криму, звідки вона з 14 квітня вже стала виконувати свої перші регулярні рейси. Про це в середу заявив «Известиям» гендиректор авіакомпанії Хасан Салгириев.

Інформацію авіакомпанії підтвердили в керівництві аеропорту Сімферополя. Найближчим часом «Грозний авіа» планує відкрити рейси з Сімферополя до Білгорода, Курська, Воронежа, Казані, Волгограда, Кірова і Грозного.

Раніше базовим авіаперевізником аеропорту Сімферополя виступала українська авіакомпанія Air Onix («Ейр Онікс»).

У Мінтрансі пояснили, що остаточний список авіакомпаній, які будуть включені в програму субсидування авіаперевезень, буде визначено після затвердження правил надання субсидування.

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