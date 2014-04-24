На ПЗ невиробничий травматизм скоротився на 19,2%

На станціях і перегонах Придніпровської залізниці (ПЗ) у січні-березні 2014 року невиробничий травматизм скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,2% - до 21 випадку з 26, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Кількість травм зі смертельним результатом також скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5 випадків - до 10.

Як зазначають у прес-службі, найчастіші причини травмування - ходіння по залізничних коліях, а також проходження через колії у невстановлених місцях перед поїздом, що наближається.

З метою попередження таких випадків Придніпровська магістраль проводить ряд організаційно-технічних заходів, зокрема, регулярно сповіщає пасажирів на вокзалах і станціях по гучному зв'язку про правила безпеки на залізничних об'єктах, про прибуття-відправлення рухомого складу і маневрові роботи, проводить ремонт залізничних переїздів, приладів зовнішнього освітлення станцій та посадочних платформ.

Для попередження випадків травмування сторонніх осіб, у першу чергу неповнолітніх, ПЗ із 5 по 30 травня поточного року проведе місячник профілактично-роз'яснювальної роботи серед школярів навчальних закладів, розташованих поблизу залізничних колій.

Як повідомляв УНІАН, на Придніпровській залізниці у січні-лютому 2014 року невиробничий травматизм порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 15,8% - до 16 випадків з 19.

У 2013 році на станціях і перегонах ПЗ невиробничий травматизм скоротився порівняно з 2012 роком на 1,6% - до 126 випадків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.