На Одеській залізниці збільшився невиробничий травматизм

Через порушення правил безпеки на залізничному транспорті на станціях і перегонах Одеській залізниці (Одеська залізниця) в 2013 році невиробничий травматизм збільшився порівняно з 2012 роком на 6% - до 106 випадків зі 100, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за минулий рік на станціях Одеської магістралі збільшилася кількість випадків травмування сторонніх осіб у порівнянні з 2012 роком на 28,6% - до 63 випадків з 49, тоді як кількість травм на перегонах скоротилася на 15,7% - до 43 випадків з 51.

Згідно з повідомленням, минулого року Одеська залізниця зафіксувала 71 випадок травм із смертельним наслідком, що на 2 випадки менше, ніж у 2012 році.

Крім того, за звітний період збільшилася кількість травмованих дітей віком до 16 років на 5 випадків - до 7.

Найбільша кількість травмованих осіб зафіксовано на станціях Одеської дирекції залізничних перевезень - 34 випадки.

У прес-службі відзначають, що найчастіші причини травмування - ходіння по залізничних коліях, а також проходження через колії у невстановлених місцях або перед поїздом, що наближається.

Як повідомляв УНІАН, на станціях і перегонах залізниць України в 2013 році невиробничий травматизм збільшився порівняно з 2012 роком на 0,4% - до 757 випадків з 754. Зокрема, минулого року відомство зафіксувало 462 випадки травм із смертельним наслідком, що на 22 випадки менше показника 2012 року.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.