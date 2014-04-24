На ПЗ продажі квитків через інтернет зросли майже в 4 рази

Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в інтернеті в січні-березні 2014 року на Придніпровській залізниці (ПЗ) зросла у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 3,8 разу - до 407 тис. квитків з 107,5 тис., повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"Усього в першому кварталі 2014 року на Придніпровській залізниці через інтернет замовили 407 тис. квитків, зокрема 221,9 тис. електронних проїзних документів (ЕПД). Це складає близько 28% від загальної кількості проїзних документів, оформлених на магістралі з початку року - 1,44 млн квитків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в березні поточного року Придніпровська залізниця реалізувала через інтернет 131,4 тис. квитків на поїзди далекого прямування, зокрема 84 тис. електронних квитків, що дають право на проїзд без заходу в залізничні каси.

Як повідомляв УНІАН, купівля залізничних квитків через систему бронювання та продаж квитків в інтернеті в січні-лютому 2014 року на Придніпровській залізниці (ПЗ) зросли у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 4,2 разу - до 275,6 тис. квитків з 65,7 тис.

У січні-лютому 2014 року онлайн через офіційний сайт "Укрзалізниці" було оформлено 137,9 тис. електронних проїзних документів, що на 137,3 тис. більше аналогічного періоду минулого року.

Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На сьогодні електронний квиток діє на 158 поїздів. На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної їх кількості.

Всі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дозволяє використовувати їх як звітність про відрядження.