"Укрзалізниця" призначила 83 додаткових рейси поїздів до травневих свят

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення під час травневих свят призначила 83 додаткових рейси регіональних і приміських поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" призначила 22 додаткових приміських потяги на 69 рейсів.

Зокрема, Донецька залізниця призначила на 27 квітня такі приміські поїзди: №6174 Донецьк-2 - Макіївка; №6175/6868 Макіївка Вантажна - Мушкетово - Іловайськ; №6208/6217 Краматорськ - Мовно.

Одеська залізниця призначила приміський поїзд №6306/6345 за маршрутом Одеса - Білгород-Дністровський, який в даний час вже курсує щодня.

Львівська магістраль призначила приміський поїзд №6107/6112 Львів - Судова Вишня - Львів, який курсуватиме з 30 квітня щоденно; №6381 Здолбунів - Дубно на 30 квітня та 8 травня.

Південна залізниця призначила такі приміські поїзди, які курсуватимуть з 1 по 11 травня, крім 8 травня: №6523/6526 Харків-Пасажирський - Борки - Харків-Пасажирський; №6703/6704 Харків-Пасажирський - Зміїв - Харків-Пасажирський; №5635/6836 Харків-Балашовський - Коробочкине - Лосево. Крім того, на період травневих свят буде продовжено маршрут прямування приміського поїзда №6413/6416 Харків-Пасажирський - Основа - Харків-Пасажирський до станції Зміїв.

Південно-Західна магістраль призначила додаткові поїзди №6456/6453 Ніжин - Конотоп 28, 30 квітня та 1, 5, 8, 12 травня; №6292/6295 Козятин - Жашків на 30 квітня і 1 травня.

Крім того, відомство призначило 14 додаткових рейсів регіональних поїздів. Зокрема, Львівська магістраль призначила додаткові рейси поїзда №810/809 Львів - Луцьк - Львів на 4 травня.

Південно-Західна залізниця призначила додаткові рейси поїздів №808/807 Київ - Шостка - Фастів на 1 травня; №823 Київ - Шепетівка до 30 квітня; №824 Шепетівка - Київ на 1 травня; №841/842 Київ - Шепетівка на 1 і 9 травня; №866/865 Київ - Гребінка на 1 і 9 травня; №871/872 Коростень - Житомир на 30 квітня і 8 травня; №874 Козятин - Возляково на 30 квітня і 8 травня; №878 Житомир - Коростень на 30 квітня і 8 травня; №880/879-881/882 Київ-Чернігів - Фастів на 30 квітня; №810/809 Київ - Шостка на 27 квітня.

"Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові потяги, а також збільшує кількість рейсів в найбільш популярних напрямках", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» призначила 103 додаткових рейси регіональних і приміських поїздів до великодніх свят, зокрема, відомство призначило 32 додаткових приміських потяги на 77 рейсів і 26 додаткових рейсів регіональних поїздів.

У 2013 році в період травневих і великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.

