УЗ збільшила кількість рейсів чотирьох додаткових поїздів до травневих свят

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення під час травневих свят, збільшила кількість рейсів раніше призначених чотирьох додаткових поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, крім раніше призначених дат, додаткові поїзди відправляться в наступні рейси: №192Л/191Л за маршрутом Львів - Київ, який відправиться з Львова і Києва 30 квітня; №207К/207Л сполученням Київ - Ужгород, який відправиться із столиці 29 квітня, а з Ужгорода 30 квітня; №217К/217О за маршрутом Київ - Івано-Франківськ, який відправиться з Києва 29 квітня, а з Івано-Франківська 30 квітня; №210Ш/209К сполученням Миколаїв - Київ, який відправиться з Миколаєва 28 квітня, із столиці 29 квітня.

"За інформацією про відкриття попереднього продажу квитків на вказані рейси поїздів стежте за допомогою онлайн-системи booking.uz.gov.ua або уточнюйте в залізничних касах..."Укрзалізниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові поїзди, а також збільшує кількість рейсів у найпопулярніших напрямках", - наголосили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період травневих свят 11 додаткових поїздів, які сполучають Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також поїзди Харків - Ужгород і Запоріжжя - Львів. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїздів №397/398 Черкаси - Львів №139К/140К Київ - Кам'янець-Подільський.

Також "Укрзалізниця" призначила 83 додаткових рейси регіональних і приміських поїздів до травневих свят, з них 22 додаткових приміських поїзди на 69 рейсів, а також 14 додаткових рейсів регіональних поїздів.

У 2013 році в період травневих і пасхальних свят залізниці України перевезли більш як 2,3 млн. пасажирів.