Україна підпише договір про відкрите небо з ЄС не пізніше 5 червня

Україна розраховує підписати Договір про відкрите небо з Європейським Союзом не пізніше за 5 червня 2014 року і одночасно обговорює можливість підписання таких самих договорів з Ізраїлем і США, заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів України міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

«Ми вже узгодили усі моменти, і визначили, що дедлайн для підписання документу (Договори про відкрите небо) - 5 червня», - сказав міністр.

При цьому він уточнив, що норми Договору наберуть чинності у рамках літньої навігації 2015 року, і до того часу вітчизняні перевізники зможуть адаптуватися до підготовлюваних змін. «До угоди треба поставитися ширше. Це не тільки допуск перевізників на наш ринок. Протягом року нам треба буде імплементувати близько 100 нормативних документів для того, щоб ми відповідали європейським стандартам. Після підписання угоди триватиме робота з гармонізації наших стандартів до європейських норм. Європейська сторона зацікавлена у цій роботі», - сказав Бурбак.

Крім того, міністр повідомив, що на даний момент Україна розглядає можливість укладення аналогічних договорів про відкрите небо з Ізраїлем і США.

«Я підписав листа своєму колезі міністру транспорту Ізраїлю щодо переговорів з підписання Договору про відкрите небо з Ізраїлем. І зараз ми чекаємо відповіді зі США з цього питання», - сказав Бурбак, додавши, що переговори з США будуть досить актуальними у світлі відкриття 25 квітня прямого рейсу «Київ - Нью-Йорк» найбільшим авіаперевізником України - авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України».

Довідка УНІАН. Активна підготовка до підписання Договору про відкрите небо ведеться з листопада 2013 року. Мета угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у цивільній авіації, сприяння промисловій і операційній співпраці.

На думку експертів, повномасштабна реалізація Договору про відкрите небо між Україною і Європейським Союзом можлива і доцільна за умови одночасного скасування візового режиму, що знімає бар'єри для переміщення громадян між країнами.

Водночас голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк раніше відзначав, що у разі підписання Договору українські перевізники не зможуть повною мірою скористатися усіма можливостями відкритого авіапростору і, можливо, зіткнуться з низкою обмежень.