«Укрзалізниця» до Дня Перемоги надасть фіндопомогу своїм ветеранам

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні надасть фінансову допомогу ветеранам залізничної галузі та учасникам бойових дій, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"До 69-ї річниці Перемоги "Укрзалізниця" надасть соціальну підтримку залізничникам-ветеранам та учасникам бойових дій. Ветерани отримають від залізниць матеріальну допомогу та заохочення галузевими нагородами та грошовими преміями. Загалом такі приємні подарунки до свята отримають 21,8 тис. учасників Великої Вітчизняної війни та 3,75 тис. учасників бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у період травневих свят "Укрзалізниця" організує для ветеранів урочистості, концерти художньої самодіяльності та частування, які пройдуть в трудових колективах відомства.

"У ці святкові дні залізничників, учасників Великої Вітчизняної війни і бойових дій, які перебувають у лікарнях і госпіталях, а також самотніх і хворих відвідають вдома і вручать подарунки та продуктові набори", - підкреслили в прес-службі.

Також ветеранські організації спільно з волонтерами впорядкують братські поховання, пам'ятники воїнам-визволителям, меморіали та обеліски.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» заявила про намір в поточному році зберегти існуючі пільги для ветеранів залізничної галузі.

Залізниці України в 2013 році надали фінансову допомогу пенсіонерам-залізничникам на суму понад 167 млн грн. Зокрема, 50,7 млн грн було виділено на оплату медичного страхування 161 892 пенсіонерів, 4,1 млн грн - на побутове паливо за пільговими цінами для даної категорії людей, 25,1 млн грн - на оздоровлення 6 483 пенсіонерів у відомчих оздоровчих закладах, 3,9 млн грн - на проведення хірургічних операцій і лікування 4405 пенсіонерів, 53,1 млн грн - на придбання для них медикаментів, ортопедичного взуття, протезів, окулярів, слухових апаратів.

Довідка УНІАН. На залізницях України функціонують ради ветеранів війни і праці з метою підтримки ветеранів залізничної галузі. Ці організації ведуть активну громадську роботу, співпрацюють із залізницями з питань соціального захисту ветеранів, а також надають матеріальну допомогу найбільш потребуючим непрацюючим пенсіонерам і ветеранам в межах фінансових можливостей.