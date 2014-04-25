У травні водійські права і техпаспорти подешевшають майже вдвічі

У травні водії України отримають нові «права» та техпаспорти на авто за зменшеною ціною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, коштувати нові документи будуть майже вдвічі дешевше. До цього ціна і посвідчення водія, і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу складала 198 гривень 50 коп., наразі – 108 грн.

«Завдяки тому, що відтепер друком бланків буде займатися Державне підприємство «Поліграфкомбінат «Україна», вдалося суттєво зменшити вартість продукції. Думаю, це стане приємним сюрпризом для водіїв», – зазначив начальник Департаменту ДАІ МВС України Анатолій Сіренко.

За його словами, у подальшому докорінно зміниться сам процес отримання або обміну посвідчень водія. Зокрема, для отримання водійського посвідчення сфотографуватися буде необхідно лише безпосередньо в центрі надання послуг ДАІ (за аналогією отримання закордонного паспорту).

Доки триває перехідний період, Департамент ДАІ постійно вживає заходів для пропорційного перерозподілу залишків бланкової продукції попереднього зразку між областями таким чином, аби максимально задовольнити потреби всіх регіонів.

