МАУ перенесла на рік відкриття рейсу до Пекіна

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) перенесла відкриття прямих рейсів до Пекіна на рік через затримку отримання дозволу від китайської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у п'ятницю повідомив президент МАУ Юрій Мірошников у ході відкриття рейсу Київ - Нью-Йорк.

«Відкриття рейсу Київ - Пекін перенесено на рік за сукупністю причин. Серед яких - затримка в отриманні дозволу від китайських властей та, не в останню чергу, оцінка тієї економічної й політичної ситуації, яка складається в Україні», - сказав Мірошников.

При цьому він зазначив, що МАУ не відмовляється від реалізації планів щодо відкриття рейсів до Пекіна, а також у інших східних напрямках.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Флот компанії налічує 40 авіалайнерів, базовий аеропорт - найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси в столиці й ключові міста Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 міст світу.

За підсумками 2013 року МАУ збільшила пасажиропотік на 64% - до 4,6 млн пасажирів, дещо перевищивши первинний план зростання пасажироперевезень на 2013 рік у 60%.