Придніпровська залізниця збільшила прибуток майже вдвічі

Придніпровська залізниця (ПЗ) в січні-березні 2014 року збільшила чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 1,9 разу - до 646 тис. грн з 333 тис. грн.

Про це йдеться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід придніпровської залізниці за вказаний період становив 1,93 млрд грн, що на 1,5% більше показника за аналогічний період минулого року.

До того ж валовий прибуток підприємства у січні-березні поточного року збільшився порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 10,7% - до 219,76 млн грн, тоді як операційний прибуток скоротився на 18,8% - до 62,34 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-березні 2013 року скоротила чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у 9 разів - до 0,33 млн грн до 3 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.