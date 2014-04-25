МАУ відкрила рейси з Києва до Нью-Йорка

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) 25 квітня відкрила прямі рейси зі столичного аеропорту "Бориспіль" до міжнародного аеропорту ім. Д. Кеннеді (Нью-Йорк), передає кореспондент УНІАН.

Таким чином, Україна після півторарічної перерви відновила пряме повітряне сполучення між Києвом і Нью-Йорком. Раніше прямі рейси Київ - Нью-Йорк виконувала авіакомпанія «АероСвіт».

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Як повідомив президент "МАУ" Юрій Мірошников, перший рейс був завантажений на 70%.

«Це близько 65-70% (215 осіб - УНІАН). Для першого рейсу це непогано, але в цілому це не той результат, якого ми прагнемо», - зазначив Мірошников.

За його словами, в майбутньому МАУ розраховує вийти на завантаження не менше 77-80%. "Без такого завантаження трансконтинентальні далекомагістральні рейси просто не можуть ефективно працювати", - підкреслив він.

Авіакомпанія здійснюватиме п'ять рейсів на тиждень із Києва до Нью-Йорка на далекомагістральних літаках Boeing 767-300 із бізнес-, преміум-економ- і економ-класами обслуговування.

Переліт в обидві сторони коштує від 8760 грн із Києва і від 8860 грн із регіонів України.

Присутній на заході директор МА "Бориспіль" Сергій Гомболевський повідомив, що, незважаючи на складну політичну ситуацію в країні, аеропорт "Бориспіль" залишається одним із найбезпечніших.

"Це підтвердила сьогодні перевірка, яка проводилася авіаційною владою США. Це теж показник - відповідність аеропорту "Бориспіль" усім нормам і вимогам американської влади", - зазначив він.

Учасники конференції підкреслили, що для успішної роботи авіакомпаній і аеропортів потрібно розвивати українські аеропорти як хаби (великі пересадкові транспортні вузли з необхідним набором сервісів, що мають відповідне географічне розташування), тобто залучати транзитні потоки пасажирів.

Раніше керівництво авіакомпанії повідомило, що в період літньої навігації МАУ запускає програму нових рейсів у напрямку європейських курортів, а також збільшує частоту польотів у напрямках Київ – Вільнюс і Київ - Санкт-Петербург до двох рейсів на день.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Флот компанії налічує 40 авіалайнерів, базовий аеропорт - найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси в столиці й ключові міста Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 міст світу.

За підсумками 2013 року МАУ збільшила пасажиропотік на 64% - до 4,6 млн пасажирів, дещо перевищивши первинний план зростання пасажироперевезень на 2013 рік у 60%.