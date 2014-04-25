На Південній залізниці невиробничий травматизм збільшився на 13%

На станціях і перегонах Південної залізниці (ПЗ) у січні-березні 2014 року невиробничий травматизм через порушення правил безпеки на залізничному транспорті збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,3% - до 34 випадків із 30, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період збільшилася кількість випадків травмування сторонніх осіб зі смертельним наслідком порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6 випадків - до 21. Серед травмованих - двоє дітей віком до 16 років, одна дитина загинула.

У прес-службі зазначають, що найбільш часті причини травмування - ходіння по залізничних коліях, а також проходження через колії у невстановлених місцях або перед наближається поїздом, що наближається.

У цьому зв'язку ПЗ безперервно проводить роз'яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання правил на залізничному транспорті, зокрема, проводить лекції серед школярів навчальних закладів, розташованих поблизу залізничних колій, а також регулярно сповіщає на станціях по гучномовному зв'язку про прибуття та відправлення поїздів і проведення маневрових робіт.

Як повідомляв УНІАН, на Південній залізниці у 2013 році невиробничий травматизм збільшився порівняно з 2012 роком до 95 випадків із 89.

На станціях і перегонах залізниць України у 2013 році рівень невиробничого травматизму збільшився порівняно з 2012 роком до 757 випадків із 754. Зокрема, минулого року відомство зафіксувало 462 випадки травм зі смертельним наслідком, що на 22 випадки менше показника 2012 року.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією й сільським господарством - це шість областей із населенням близько 20 млн осіб.