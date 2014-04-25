Південно-Західна залізниця збільшила прибуток на 50%

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у січні-березні 2014 року збільшила чистий прибуток на 49,5% - до 1,94 млн грн з 1,298 млн грн за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід Південно-Західної залізниці за вказаний період становив 2,34 млрд грн, що на 7,4% більше показника за аналогічний період минулого року.

До того ж валовий прибуток підприємства у січні-березні поточного року збільшилася на 9,7% - до 247,71 млн грн, тоді як операційний прибуток скоротився на 23,8% - до 78,15 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця у 2013 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком на 1,4% - до 66,07 млн грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.