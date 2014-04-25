Південна залізниця збільшила чистий прибуток майже на 14%

Про це йдеться у квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід ПЗ за вказаний період становив 1,62 млрд грн, що на 3,6% менше показника за аналогічний період минулого року.

При цьому валовий прибуток підприємства у січні-березні поточного року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 8,4% - до 168,95 млн грн, а операційний прибуток зріс у 4,2 разу - до 72,71 млн грн.

Фінансові результати за 2013 рік Південна залізниця не оприлюднила.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця у 2012 році скоротила чистий прибуток порівняно з 2011 роком на 45,75% - до 62,438 млн грн до 115 млн грн.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією та сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.