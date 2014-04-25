На свята призначили ще два додаткові поїзди з Києва

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення під час травневих свят призначила два додаткові поїзди, які з'єднують столицю з Дніпропетровськом та Івано-Франківськом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд №579П/580К сполученням Дніпропетровськ - Київ вирушить зі столиці 30 квітня о 9:10, а з Дніпропетровська того ж дня о 12:07.

Поїзд №219К/219Л сполученням Київ - Івано-Франківськ вирушить зі столиці 29 і 30 квітня, а з Івано-Франківська - 30 квітня і 1 травня замість раніше призначеного додаткового рейсу поїзда №217К/217О із відправленням з Києва 29 квітня, з Івано-Франківська 30 квітня.

"Усього на травневі свята вже призначено 13 додаткових поїздів і додаткові рейси двох графікових поїздів. "Укрзалізниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові потяги, а також збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямках", - наголосили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період травневих свят 11 додаткових поїздів, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківському, Миколаєвом, а також поїзди Харків - Ужгород і Запоріжжя - Львів. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїздів №397/398 Черкаси - Львів, №139К/140К Київ - Кам'янець-Подільський.

Також "Укрзалізниця" призначила 83 додаткові рейси регіональних і приміських поїздів до травневих свят, із них 22 додаткові приміські потяги на 69 рейсів, а також 14 додаткових рейсів регіональних поїздів.

У 2013 році в період травневих і великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.