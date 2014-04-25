Залізниці упорядковують лісонасадження вздовж шляхів

Залізниці України здійснюють комплекс заходів з благоустрою захисних лісонасаджень уздовж шляхів та інших об'єктів залізничної інфраструктури, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, залізні дороги розчищають просіки й технічні смуги, висаджують нові дерева та кущі, проводять вибіркові санітарні рубки, які припускають вирубку засохлих, уражених хворобами дерев, зокрема, для поліпшення видимості на залізничних переїздах.

Найбільший обсяг робіт планується виконати на підходах до Києва, на ділянках Київ - Вапнярка, Одеса - Вапнярка, Кременчук - Ромодан, Мерефа - Лозова, Близнюки - Лозова, Красноармійськ - Чаплине, Підволочиськ - Красне, Красне - Здолбунів, Ходорів - Делятин.

За даними прес-служби, загальна площа захисних лісонасаджень залізниць України становить 88,8 тис. га, які знаходяться на утриманні 21 дистанції колії.

Також повідомляється, що в минулому році залізничники виконали комплекс робіт з проведення вибіркової санітарної рубки на площі 2,6 тис. га, розчистили кути видимості на 2833 переїздах, розчистили 11,6 тис. га технічної смуги від чагарників, 2,1 тис. км просік, а також здійснили протипожежне оборювання 40,75 тис. км.

Як повідомляв УНІАН, у День довкілля 12 квітня 2014 року у заходах з озеленення, благоустрою та прибирання територій взяли участь близько 136 тис. працівників залізничного транспорту, які висадили 16,32 тис. дерев і 23,52 тис. кущів.