Львівська залізниця збільшила чистий прибуток більш ніж у 12 разів

Про це йдеться у квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід Львівської залізниці за вказаний період становив 1,64 млрд грн, що на 2% більше показника за аналогічний період минулого року.

При цьому валовий прибуток підприємства у січні-березні поточного року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9,6% - до 152,45 млн грн, а операційний прибуток зріс на 45,8% - до 74,84 млн грн.

Фінансові результати за 2013 рік Львівська залізниця не оприлюднила.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.