Донецька залізниця збільшила чистий прибуток більш ніж у 12 разів

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-березні 2014 року збільшила чистий прибуток у 12,3 разу - до 1,68 млн грн порівняно з 136 тис. грн за аналогічний період 2013 року.

Про це повідомляється у квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід ДЗ за вказаний період становив 2,07 млрд грн, що на 6,1% більше показника за аналогічний період минулого року.

При цьому валовий прибуток підприємства у січні-березні поточного року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9,8% - до 224,45 млн грн, тоді як операційний прибуток скоротився на 1,3% - до 119,85 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у 2013 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 1,8 рази - до 63,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.