Крюківський вагонобудівний завод виготовив перший дизель-поїзд

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулася в рамках відвідин міста учасниками Міжнародного трейд-клубу.

Як заявив голова правління підприємства Євген Хворост, новий дизель-поїзд може бути 3 - і 6-вагонним.

«Цей поїзд готовий возити пасажирів на ділянках, де немає електрифікації. Середня вартість залежно від комплектації від 5 до 6 млн євро. Місткість тривагонного поїзда - 620 осіб з урахуванням стоячих пасажирів. Ми готові на рік до 10 поїздів робити. Двигун тут німецький, а більше 60% - це наше. Сидіння зі Львова. Інтер'єр весь наш, кондиціонери миколаївські», - розповів Хмиз.

Він також повідомив, що зараз підприємство відправляє поїзд на випробування з метою отримати сертифікат на його серійне виробництво.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, напіввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2013 році збільшив випуск вантажних вагонів на 48% - до 5 316 шт., а пасажирських збільшив на 7,2% - до 74 шт.