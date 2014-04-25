Одеська залізниця збільшила чистий прибуток майже в 16 разів

Про це повідомляється у квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід одеській залізниці за вказаний період становив 2,09 млрд грн, що на 6,1% більше показника за аналогічний період минулого року.

При цьому валовий прибуток підприємства у січні-березні поточного року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 11% - до 221,97 млн грн, тоді як операційний прибуток скоротився на 5,8% - до 76,16 млн грн.

Фінансові результати за 2013 рік Одеська залізниця не оприлюднила.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.