Світовий банк допоможе фінансувати будівництво доріг навколо Києва

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на міністра Максима Бурбака.

"На жаль, вони не розглядають маленькі міста, їм цікавіше сполучення з містами-мільйонниками, адже зрозуміло, що ці проекти швидше окупляться. Тому будівництво дороги Київ-Харків-Должанський, під'їзди до Києва, кільце навколо столиці фінансуватимуться Світовим банком", - цитує прес-служба Бурбака.

Разом з тим, він зазначив, що через дефіцит коштів і значний кредитний тягар від ямкового ремонту поки що не вдасться відмовитися.

Читайте також"Укравтодор" хоче розплатитися з підрядниками векселями"Ямковий ремонт називають найбільшою корупційною можливістю з виведення грошей, але ми таких схем не допустимо. Контролюватимемо за допомогою громадських організацій, правоохоронних органів", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2013 року Кабінет міністрів України затвердив робочий проект будівництва автомобільної дороги Київ – Харків – Должанський (на Ростов-на-Дону) в обхід міста Валки (Харківська обл.) загальною кошторисною вартістю 848,9 млн грн.

У березні 2014 року “Укравтодор” затвердив плани роботи зі Світовим банком на етапі реконструкції дорогіи від Полтави до Харкова, з перспективою будівництва дороги від Полтави до Дніпропетровська.

11 березня Світовий банк оприлюднив заяву про готовність банку надати Україні в 2014 році 3 млрд дол. у рамках надання фінансової допомоги для підтримки проведення реформ у країні. Допомога надаватиметься у рамках системних (1 млрд дол.) і інвестиційних (1,2 млрд дол.) проектів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією програм підтримки банківського сектору, агробізнесу, інфраструктури й інших галузей української економіки (близько 400 млн дол. США) і надання технічної і консультативної підтримки.