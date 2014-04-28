"Укрзалізниця" розробить новий маршрут до курортів Бердянська

Міністерство інфраструктури України спільно з Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір забезпечити організацію нового маршруту для перевезень пасажирів до курортів Бердянська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це сказав його голова Максим Бурбак у ході зустрічі з транспортниками Запорізької області та керівництвом регіону.

Читайте такожКрим може розраховувати лише на 700 тисяч туристів замість 6 млн у минулому році

"Укрзалізницею" вже розробляється сітка нових маршрутів. Зокрема, планується запустити рейковий автобус для перевезення пасажирів на відпочинок до Бердянська", - цитує прес-служба Бурбака.

Згідно з повідомленням, міністр інфраструктури розглядає цю схему маршруту через те, що саме в Приазов'ї очікується перенаправлення значного туристичного потоку в літній сезон у зв'язку з анексією Кримського півострова, а також враховуючи прохання Запорізької обласної державної адміністрації.

Бурбак зазначив, що українським громадянам є де відпочити влітку в Україні, а транспортники у свою чергу створять належні умови для забезпечення попиту на ці пасажирські перевезення.

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації лідерів туристичного бізнесу України, через окупацію Криму Російською Федерацією від поїздок на курорти півострова в поточному році можуть відмовитися близько 4 млн українських туристів, турпотік буде перенаправлено в інші туристичні регіони України, а також на недорогі європейські курорти.