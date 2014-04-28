Турчинов уповноважив Бурбака на підписання угоди щодо Бескидського тунелю

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов уповноважив міністра інфраструктури Максима Бурбака на підписання Гарантійної угоди (проект "Бескидський залізничний тунель (Будівництво Бескидського тунелю)") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Про це йдеться у розпорядженні № 764/2014-рп «Про внесення зміни до розпорядження президента України від 25 січня 2014 року №6», розміщеному на сайті в.о. глави держави.

У розпорядженні зазначається, що відповідні зміни вносяться на часткову зміну пункту 3 розпорядження президента України від 25 січня 2014 року № 6 "Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Гарантійної угоди (проект "Бескидський залізничний тунель (Будівництво Бескидського тунелю)") між Україною та Європейським інвестиційним банком".

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Як повідомляв УНІАН, на підготовчі роботи з початку будівництва цього тунелю Львівська залізниця виділила 71,5 млн грн власних коштів і ще 50,9 млн грн надійшли у вигляді кредиту від ЄБРР. Новий тунель будуватиметься на стику Львівської і Закарпатської областей на відстані 30 м від діючого тунелю, побудованого ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті, який перебуває в аварійному стані.

Наприкінці грудня 2013 року Кабінет міністрів України схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 55 млн євро на будівництво нового двоколійного Бескидського тунелю.

Міністерство інфраструктури України має намір у 2014 році прокласти близько 0,7 км колії Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до складу п'ятого панєвропейського транспортного коридору Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва і облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.