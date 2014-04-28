Із Києва на свята призначено ще 3 додаткові поїзди

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення під час травневих свят призначила додаткові регіональні поїзди, що з’єднують столицю з Шосткою, Вінницею і Хмельницьким, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №810/809 сполученням Київ-Шостка вирушатиме зі столиці 30 квітня, 1 і 4 травня об 11:28, а з Шостки - в ці ж дні о 16:27, поїзд №867 за маршрутом Київ-Вінниця вирушить зі столиці 1 травня о 9:35, поїзд №853 сполученням Київ-Хмельницький вирушить зі столиці 30 квітня о 23:20.

"Укрзалізниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові поїзди, а також збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямах", - зазначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період травневих свят 13 додаткових поїздів, що з’єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, Дніпропетровськом, а також поїзди Харків-Ужгород і Запоріжжя-Львів. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїздів №397/398 Черкаси-Львів №139К/140К Київ- Кам'янець-Подільський.

Також "Укрзалізниця" призначила 83 додаткових рейси регіональних і приміських поїздів до травневих свят, із них 22 додаткові приміські поїзди на 69 рейсів, а також 14 додаткових рейсів регіональних поїздів.

У 2013 році в період травневих і пасхальних свят залізниці України перевезли більш як 2,3 млн. пасажирів.