Дітей залізничників через анексію Криму відправлять відпочивати на інші курорти

Міністерство інфраструктури України має намір перенаправити дітей залізничників на відпочинок в інші туристичні регіони України у зв'язку з анексією Криму Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це повідомив його голова Максим Бурбак під час зустрічі з трудовим колективом Запорізького електровозоремонтного заводу.

"Незважаючи на ситуацію на Кримському півострові, діти наших залізничників будуть оздоровлені. Залізничні профспілки готові перенаправити дітей для відпочинку на курорти, в санаторії, туристичні бази на Азовському морі, Запорізькому регіоні, Одеській області та в Карпати. Фінансові зобов'язання щодо цього питання будуть повністю виконані в рамках Галузевої угоди", - цитує прес-служба Бурбака.

Разом з тим, міністр підкреслив, що Україна не визнає анексію Криму, на всіх захоплених об'єктах, які розташовані на території півострова і входять у сферу управління підконтрольного йому міністерства, проведена інвентаризація та права на ці активи будуть відстоюватися відповідно до міжнародного права.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у 2013 році оздоровлені близько 23 тис. дітей у 24 дитячих установах, зокрема, діти-сироти, діти-інваліди, діти, які залишилися без піклування батьків, діти, батьки яких загинули на виробництві та ін.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації лідерів туристичного бізнесу України, через окупацію Криму Російською Федерацією від поїздок на курорти півострова в поточному році можуть відмовитися близько 4 млн українських туристів, турпотік буде перенаправлено в інші туристичні регіони України, а також на недорогі європейські курорти.

