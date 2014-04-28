Призначено нового начальника Іллічівського морпорту

Міністерство інфраструктури України призначило Геннадія Скворцова начальником адміністрації одного з найбільших портів в Україні - Іллічівського морського торговельного порту (ІМТП), звільнивши з цієї посади Олексія Кошелєва на підставі поданої ним заяви.

Як повідомила прес-служба Адміністрації морських портів України (АМПУ), відповідний наказ № 57-О від 23 квітня підписав міністр інфраструктури Максим Бурбак.

Згідно з повідомленням, Скворцов уже обіймав посаду начальника адміністрації Іллічівського морського порту в 2006-2010 роках.

За даними прес-служби, Скворцов народився у 1955 році. У 1975 році закінчив Одеське морехідне училище, у 1992 році - Одеський інститут інженерів морського флоту. У 1976 році почав трудову діяльність в ІМТП на різних інженерних посадах - від заступника начальника складу до першого заступника начальника порту. У 2002 році обійняв посаду директора Державного департаменту морського і річкового транспорту України; у 2004-2006 рр. був директором держпідприємства "Агентство морської безпеки"; у 2006-2010 роках - начальником ІМТП, у 2010-2011 роках - першим заступником начальника Іллічівського порту.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» - універсальний міжнародний порт, один із найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.

Іллічівський морський порт у 2013 році скоротив перевалку вантажів порівняно із 2012 роком на 3,8% - до 16,458 млн тонн.