«Прем'єр Лізинг» поставить вагони і спецтехнку в лізинг в повному обсязі "Укрзалізниці"

Про це повідомив директор «Прем'єр Лізинг» Андрій Черніков у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про припинення господарської діяльності.

«Про те, що за місцем реєстрації фірми нібито вже немає, а відвантаження рухомого складу припинені, ми дізналися від контрагентів, які стали масово дзвонити з питанням, чи працюємо ми. Компанія орендує офіс у бізнес-центрі по вулиці Горького з 2012 року, і роботу не припиняла. Ми вже підготували позов до суду», - зазначив директор «Прем'єр Лізинг» Андрій Черніков.

За його словами, в 2014 році державні підприємства "Дарницький вагоноремонтний завод" і "Укрспецвагон" отримають 4277 вантажних піввагонів - в 2012 році компанією було укладено договір на постачання 2 тисяч піввагонів для ДП "Дарницький вагоноремонтний завод, з яких 350 одиниць вже поставлено, і 3 тисячі піввагонів для ДП "Укрспецвагон" (373 од.).

«У нинішній економічній ситуації в Україні немає інших гравців, здатних запропонувати процентну ставку на строк фінансового лізингу 9,5 % річних. Можливість запропонувати унікальні умови ми маємо завдяки партнерству з фінансовими організаціями США ", - зазначив він.

При цьому, за даними "Укрзалізниці», рівень зношеності парку піввагонів на сьогодні складає 89%.

Крім того, за договорами, укладеними в 2012 і 2013 років, у цьому році запланована поставка 10 одиниць колійної техніки для "Укрзалізниці".

17 березня на брифінгу глава Мінінфраструктури Максим Бурбак заявив, що виступає за оновлення рухомого складу залізниць технікою виробництва вітчизняних машинобудівників. "Я бачу оновлення рухомого складу через призму закупівлі не за кордоном, але розміщення замовлень у наших вітчизняних виробників. При оновленні рухомого складу будуть розглядатися механізми лізингу і залучення кредитів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомили, що за місцем реєстрації фірми вже немає, відвантаження рухомого складу припинені, а державні підприємства, які уклали договори фінансового лізингу не зможуть повернути свої гроші, так як «Прем'єр Лізинг» на сьогоднішній день фактично припинив господарську діяльність і очевидно, вже не відновить її.

«Оскільки в цьому році ми очікуємо отримати майже 2 тисячі піввагонів, то доводиться контактувати з постачальником постійно. Ті 350 одиниць, які поставлені раніше вже активно використовуються, нарікань щодо якості немає, так що чекаємо інших - усі договори в силі», - повідомили на Дарницькому вагоноремонтному заводі".

ТОВ "Прем'єр Лізинг" зареєстрована в 2011 році. Компанія спеціалізується на фінансовому лізингу у великих інфраструктурних проектах і володіє великим портфелем лізингових угод в Україні. На сьогоднішній день найбільшим замовником є «Укрзалізниця» - в період 2012-2013 рр підписаний ряд договорів зі структурними підрозділами «Укрзалізниці» на суму понад 25 млрд. грн. на надання послуг фінансового лізингу.