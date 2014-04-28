Південна залізниця за рік збільшила прибуток на 10,8%

Південна залізниця (ПЗ) у 2013 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком на 10,8% - до 61,89 млн грн з 55,85 млн грн.

Про це йдеться в річному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід Південної залізниці за вказаний період склав 7,09 млрд грн, що на 3,8% менше показника 2012 року.

При цьому валовий прибуток підприємства минулого року скоротився порівняно з 2012 роком на 23,9% - до 631,15 млн грн, а операційний прибуток скоротився на 3,7% - до 354,73 млн грн.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць залізниці визначає її велике транзитне значення. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.