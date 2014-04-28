Одеська залізниця закінчила рік з прибутком 124,6 млн гривень

Одеська залізниця (ОЗ) в 2013 році незначно збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком на 0,9% - до 124,61 млн грн з 123,54 млн грн.

Про це повідомляється в річному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід Одеській залізниці за вказаний період склав 8,75 млрд грн, що на 0,5% менше показника 2012 року.

При цьому валовий прибуток Одеської магістралі в минулому році скоротився порівняно з 2012 роком майже на 20% - до 869,94 млн грн, операційний прибуток також скоротився на 27,2% - до 444,73 млн грн.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

