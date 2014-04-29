«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів до травневих свят

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення під час травневих свят збільшила кількість рейсів раніше призначених двох додаткових поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, крім раніше призначених дат, додаткові поїзди вирушать в такі рейси: №519О/505Л за маршрутом Київ - Ужгород відправиться зі столиці 4 травня о 00:40, а з Ужгорода в цей же день о 22:14; №219К/219Л сполученням Київ - Івано-Франківськ вирушить зі столиці 3 травня о 23:59, а з Івано-Франківська - 4 травня о 19:55.

"Всього на травневі свята "Укрзалізниця" призначила 13 додаткових поїздів і додаткові рейси двох цілорічних поїздів. Більша частина - 9 поїздів - призначені в напрямку Західної України у міста Львів, Ужгород та Івано-Франківськ", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період травневих свят 13 додаткових поїздів, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, Дніпропетровськом, а також поїзди Харків - Ужгород і Запоріжжя - Львів. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїздів №397/398 Черкаси - Львів, №139К/140К Київ - Кам'янець-Подільський.

Також "Укрзалізниця" призначила 83 додаткових рейси регіональних і приміських поїздів до травневих свят, з них 22 додаткових приміських потяги на 69 рейсів, а також 14 додаткових рейсів регіональних поїздів.

У 2013 році в період травневих і великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.