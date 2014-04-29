Перший відремонтований Hyundai вийшов на маршрут Київ-Харків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 29 квітня 2014 року після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem - перший з 10 наявних поїздів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленими технічними несправностями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"Сьогодні, 29 квітня, відновлено курсування денного швидкісного поїзда №156/155 сполученням Київ - Харків - Київ виробництва компанії Hyundai Rotem. З Києва він відправився за діючим графіком о 6:20 і прибув до Харкова за розкладом о 10:56. Назад з Харкова поїзд "Інтерсіті+" відправиться о 18:43 і прибуде до Києва о 23:21", - йдеться в повідомленні.

Цей поїзд курсує заданим маршрутом із зупинками на станціях Дарниця, Миргород і Полтава-Київська.

Також повідомляється, що в процесі підготовки поїзда до відправлення попередньо була здійснена модернізація рухомого складу та проведені випробування на маршрутах Київ - Харків, Київ - Львів, Київ - Дніпропетровськ і Київ - Донецьк.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на голову представництва компанії Hyundai Сorporation в Україні Юн Сук Чоя, для усунення усіх раніше виявлених несправностей у цих потягах були задіяні 16 корейських фахівців, які під час модернізації зміцнили несучі конструкції поїзда.

"Модернізація інших 9 електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, яка здійснюється за участю представників української залізничної швидкісної компанії, "Укрзалізниці" і Державного науково-дослідного центру залізничного транспорту України за погодженням з науковими організаціями, ще триває", - підкреслили в прес-службі.

Рухомий склад буде повертатися на маршрути поетапно, а завершити їхню модернізацію фахівці планують до кінця липня. Ремонтні роботи проходять за рахунок південнокорейського виробника у рамках гарантійного обслуговування.

Як повідомляв УНІАН, південнокорейська компанія Hyundai Rotem спільно з Українською залізничною швидкісною компанією (УЗШК) в цілях безпеки пасажирів вирішили з 12 лютого тимчасово припинити експлуатацію всіх десяти поїздів «Інтерсіті+» у зв'язку з виявленням технічної несправності в одному з потягів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені під час чергового технічного огляду.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не порушувала правил експлуатації швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+".

Рухомий склад Hyundai за маршрутом Київ - Харків був замінений на двосистемні поїзди Skoda і поїздів локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, а за іншими напрямками - на поїзди з локомотивною тягою, сформовані з СВ і купейних вагонів.

У березні Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо УЗШК за фактом несправностей і неліцензованого використання швидкісних електропоїздів Hyundai. У свою чергу, УЗШК спростувала ці звинувачення, заявивши, що компанія має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень в даних поїздах.

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Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створена відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

У 2013 році швидкісними електропоїздами Hyundai було перевезено 2,2 млн. пасажирів.

