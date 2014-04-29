"Дніпроавіа" за рік скоротила чистий збиток майже на 11%

Авіакомпанія «Дніпроавіа» у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротила чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 10,8% - до 378,73 млн грн з 424,75 млн грн.

Про це йдеться в річному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід авіакомпанії за вказаний період склав 174,88 млн грн, що в 1,9 рази менше показника 2012 року.

При цьому валовий збиток підприємства в минулому році незначно скоротився порівняно з 2012 роком на 0,4% - до 134,34 млн грн, а операційний збиток також скоротився на 14,5% - до 258,77 млн грн.

Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні та чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.