"Укрзалізниця" планує завершити ремонт поїздів Hyundai до кінця липня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), яка 29 квітня 2014 року після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem - перший з 10 наявних поїздів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з технічними несправностями, планує завершити модернізацію інших до кінця липня поточного року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Українські фахівці спільно з корейськими усувають несправності, які призвели до призупинення курсування електропоїздів. Рухомий склад буде повертатися на маршрути поступово. Модернізацію всіх електропоїздів планують закінчити до кінця липня", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, модернізація 9 поїздів здійснюється з участю представників "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗШК), "Укрзалізниці" і Державного науково-дослідного центру залізничного транспорту України за погодженням з науковими організаціями.

Ремонтні роботи проходять за рахунок південнокорейського виробника у рамках гарантійного обслуговування.

Як повідомляв УНІАН, південнокорейська компанія Hyundai Rotem спільно з Українською залізничною швидкісною компанією (УЗШК) в цілях безпеки пасажирів вирішили з 12 лютого тимчасово припинити експлуатацію всіх десяти поїздів «Інтерсіті+» у зв'язку з виявленням технічної несправності в одному з потягів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені під час чергового технічного огляду.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не порушувала правил експлуатації швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+".

Рухомий склад Hyundai за маршрутом Київ - Харків був замінений на двосистемні поїзди Skoda і поїздів локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, а за іншими напрямками - на поїзди з локомотивною тягою, сформовані з СВ і купейних вагонів.

У березні Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо УЗШК за фактом несправностей і неліцензованого використання швидкісних електропоїздів Hyundai. У свою чергу, УЗШК спростувала ці звинувачення, заявивши, що компанія має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень в даних поїздах.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створена відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

У 2013 році швидкісними електропоїздами Hyundai було перевезено 2,2 млн. пасажирів.