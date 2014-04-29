У "Борисполі" закрили службу Sky Taxi

Офіційна служба таксі міжнародного аеропорту "Бориспіль" Sky Taxi припинила свою діяльність через її збитковість, і Міністерство інфраструктури України підтримує рішення керівництва аеропорту про ліквідацію служби.

Про це заявив міністр інфраструктури Максим Бурбак сьогодні під час зустрічі з працівниками Sky Taxi, які організували акцію протесту під будівлею відомства.

"На сьогодні ситуація така - проект збитковий. За 2012-й, 2013-й і частково 2014 рік збитки становили 28 млн грн", - цитує міністра прес-служба.

За словами Бурбака, Sky Taxy щомісячно завдає підприємству до 1,5 млн. грн збитку, а доходи таксі покривають тільки витрати на оплату праці і пальне.

Міністр вважає, що реальну потребу у перевезенні пасажирів аеропорту можуть забезпечити 50-60 автомобілів.

Також Бурбак повідомив, що автомобілі на конкурсній основі передадуть в оренду перевізникам, зобов'язавши їх працевлаштувати водіїв служби Sky Taxy.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» презентувало службу Sky Taxi, яка стала першою державною службою таксі в Україні, у грудні 2011 року.

У парку Sky Taxi 110 автомобілів Hyundai Sonata.

Служба таксі Sky Taxi у 2012 році перевезла 125 тис. пасажирів.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.