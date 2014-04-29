На свята додали поїзди Одеса - Ужгород та Київ - Харків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення під час травневих свят, призначила ще два додаткових поїзди за напрямками Одеса - Ужгород та Київ - Харків, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд №558/557 сполученням Одеса - Ужгород відправлятиметься з Одеси 30 квітня та 3 травня о 10:53, а з Ужгорода 1 і 4 травня, о 12:32; поїзд №162 за маршрутом Київ - Харків вирушить зі столиці 30 квітня о 15:07.

"Усього на травневі свята" Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів і додаткові рейси двох цілорічних поїздів..."Укрзалізниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові потяги, а також збільшує кількість рейсів в найбільш популярних напрямках", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період травневих свят 13 додаткових поїздів, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківському, Миколаєвом, Дніпропетровськом, а також поїзда Харків - Ужгород і Запоріжжя - Львів. Крім того, відомство призначила додаткові рейси поїздів №397/398 Черкаси - Львів, №139К/140К Київ - Кам'янець-Подільський.

Також "Укрзалізниця" призначила 83 додаткових рейси регіональних і приміських поїздів до травневих свят, з них 22 додаткових приміських потяги на 69 рейсів, а також 14 додаткових рейсів регіональних поїздів.

У 2013 році в період травневих і великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.