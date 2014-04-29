"Укрзалізниця" незабаром відновить попередній продаж квитків на усі поїзди

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), яка 11 квітня тимчасово припинила попередній продаж квитків на всі потяги, що курсують по території України з 27 травня, у зв'язку з необхідністю внесення коригувань до графіку руху потягів на 2014-2015 роки, має намір найближчим часом поновити передпродаж квитків. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"Після узгодження розкладу руху "Укрзалізниця" розпочала роботу над відкриттям попереднього продажу квитків на потяги, які відправляються у рейси з 27 травня. Зараз залізничні адміністрації проводять остаточний етап коригування графіку руху. Після цього розпочнеться попередній продаж квитків", - зазначається у повідомленні.

У першу чергу "Укрзалізниця" відкриє попередній продаж квитків на потяги в міжнародному сполученні, які курсують по території України до Польщі, Росії, Угорщини, Молдови, Білорусі, Казахстану, Узбекистану. На ці потяги буде зменшено термін реалізації попереднього продажу квитків - з 45 до 30 діб до передбачуваної дати відправлення потягу.

Після відкриття продажу квитків на міжнародні потяги "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків на внутрішньодержавні потяги.

"За інформацією про відкриття продажу квитків на вказані потяги пасажири можуть стежити за допомогою системи booking.uz.gov.ua або уточнювати інформацію у залізничних касах", - підкреслили у прес-службі.

Разом з тим, питання про відкриття попереднього продажу квитків на потяги, що курсують у напрямку АР Крим і у зворотному напрямку, залишається невирішеним.

"Оскільки російська сторона поінформувала про внесення змін до нормативно-довідкової інформації АСОВІ Експрес-3, зокрема, у мережеву розмітку станцій Криму і привласнила їм нові коди, виникла необхідність узгодження взаємодії систем продажу проїзних документів АСУ ППУ і Експрес-3", - відзначили в "Укрзалізниці".

Також прес-служба нагадує про статтю 10 (пункт 2) Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України», яка передбачає, що «в'їзд іноземців і осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї допускаються тільки за спеціальним дозволом через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Порядок в'їзду іноземців і осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї встановлюється Кабінетом міністрів України".

У зв'язку з цим, після оприлюднення нормативно-правового акту КМУ, який забезпечить реалізацію положень цього закону, "Укрзалізниця" почне опрацьовувати питання про відкриття продажу квитків до Криму.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня «Укрзалізниця» тимчасово припинила попередній продаж квитків на всі потяги, що курсують з 27 травня, у зв'язку з неузгодженим з відомством рішенням керівництва самопроголошеного держпідприємства "Кримська залізниця" про коригування розкладу руху потягів у графіку на 2014-2015 роки.

Пізніше відомство заявило про плани до 1 травня внести зміни до графіку руху потягів на 2014-2015 роки у зв'язку з анексією Криму Росією, при цьому зберігши найпопулярніші серед туристів маршрути потягів між материковою Україною і Кримом.

На нараді 17-18 квітня 2014 року в Мінську представники залізничних адміністрацій України, Росії, Молдови і Білорусі розробили для подальшого узгодження 32 нитки графіку руху пасажирських потягів до Кримського півострова.