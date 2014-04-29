"Укрзалізниця" посилює контроль витрат бюджетних коштів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з метою раціонального і ефективного використання фінансових коштів має намір посилити контроль своїх витрат на закупівлю запчастин, матеріалів і устаткування для залізничного транспорту, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця" здійснюватиме жорсткий контроль за рівнем закупівельних цін, а моніторинг вартості продукції проводитиме спеціально створена інспекція з контролю за цінами... З метою посилення контролю за якістю матеріалів, які будуть поставлятися на підприємства галузі, створена інспекція з якості продукції і діятиме спеціальна лабораторія, яка буде ретельно перевіряти матеріали, оскільки від надійності деталей і обладнання залежить безпека перевезень і стабільна робота багатьох господарств", - йдеться в повідомленні.

З метою раціонального і ефективного використання фінансових коштів і здійснення закупівель за економічно обґрунтованими цінами буде створено управління аналітико-цінової роботи, а сам процес постачання матеріалів і устаткування для залізниць буде змінено.

"50% закупівель проходитиме централізовано, 40% будуть здійснювати залізниці, ще 10% зможуть замовляти безпосередньо лінійні підприємства за кошти, отримані від підсобно-допоміжної діяльності", - підкреслили в прес-службі з посиланням на генерального директора "Укрзалізниці" Бориса Остапюка.

Крім того, також контролюватиметься своєчасність поставки продукції для потреб залізничних підприємств. "Укрзалізниця" вже створила управління планування матеріально-технічних ресурсів.

Також відомство створило спеціальну комісію, яка забезпечуватиме контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" заявила про наміри змінити систему поставок запчастин та устаткування для залізничного транспорту з метою вирішення проблеми несвоєчасного забезпечення господарств та структурних підрозділів залізниць витратними матеріалами.

На сьогодні питання ритмічності поставки запчастин актуальне для всіх господарств залізничної галузі, особливо для локомотивного і вагонних господарств.