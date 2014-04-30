Замість Керченського мосту росіяни пропонують побудувати канатну дорогу

Громадяни Росії виступили з низкою пропозицій щодо будівництва моста через Керченську протоку, запропонувавши, наприклад, створити підвісну канатну дорогу, міст з намитим через Керченську протоку штучним островом або мегалітичну споруду.

Про це йдеться в матеріалах засідання експертної ради при науково-технічній раді державної компанії "Автодор", передає ІТАР-ТАСС.

Всього до 18 квітня від росіян надійшло 27 звернень щодо вибору траси, типів транспортного переходу і технологій будівництва, випливає з матеріалів ДК "Автодор".

За підсумками засідання експертної ради прийнято рішення "рекомендувати ВАТ "Гіпротрансміст" врахувати пропозиції громадян у зверненнях до держкомпанії "Автодор" під час виконання інженерних вишукувань та розробки техніко-економічного обгрунтування по об'єкту "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку".

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Компанія "Транспортний перехід через Керченську протоку" (ТПКП, дочірня структура "Автодору") повинна представити варіанти проходження переходу і його тип: мостовий перехід, поєднаний із залізницею, роздільні автодорожній і залізничний мостові переходи, автодорожній і залізничний тунелі. Раніше в Мінекономрозвитку РФ повідомляли, що на будівництво Керченського мосту планують виділити 155 млрд рублів.

Читайте такожМЗС РФ: Керченську протоку більше не будуть обговорювати з Україною Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.