"Укрзалізниця" хоче замінити кредити випусками облігацій

Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook перший заступник голови "Укрзалізниці" Максим Бланк.

За його словами, держкорпорації істотно виграють від заміщення кредитування прозорим, ліквідним і беззаставними механізмом залучення коштів на ринку цінних паперів.

"Рано чи пізно найбільші держкорпорації залучатимуться з незначною премією над держоблігаціями, при цьому механізм ціноутворення буде абсолютно прозорим як для кредитора, так і для позичальника", - повідомив він.

Бланк зазначив, що випусків облігацій на внутрішньому ринку не буде, а механізм розміщення послідовно наближатиметься до механізму аукціонів ОВДП.

"Я заручився підтримкою декількох великих банків, вони не проти реалізації цієї ідеї. Розраховуємо на днях провести перші угоди заміщення", - повідомив заступник голови "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року «Укрзалізниця» провела успішне розміщення п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол.