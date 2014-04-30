Придніпровська залізниця підготувала 99 колійних машин до сезону ремонтних робіт

Придніпровська залізниця (ПЗ) підготувала до сезону інтенсивних ремонтно-колійних робіт 99 колійних машин, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

За даними прес-служби, підготовлене обладнання включає в себе сучасну високопродуктивну техніку австрійського виробництва. Зокрема, мова йде про щебнеочисні машини, виправочно-підбивочно-рихтувальні машин, динамічні стабілізатори шляху ДГС і планування баласту.

Після проведення ремонту повністю готова до активної роботи бульдозерна техніка, платформи для перевезення чотирьохколійної решітки, а також понад 250 одиниць рухомого складу, який зазвичай залучається при ремонтно-колійних роботах, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в 2014 році планує модернізувати і капітально відремонтувати 667,1 км колії на суму 1,74 млрд грн, зокрема, капітально відремонтувати 341,4 км колії на суму 542,2 млн грн, а також збільшити обсяги модернізації колії з укладанням подовжених рейок без стиків порівняно з 2013 роком на 18% - до 325,7 км на суму 1,2 млрд грн.

Залізниці також мають намір у 2014 році виконати середній ремонт 571,3 км колії, комплексно-оздоровчий - 365 км, а також реконструювати 155 комплектів стрілочних переведень, замінити 115 таких комплектів новими і 223 одиниці старопригодными, виконати середній ремонт 422 комплектів.

Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних шляхів України становить 21 640,4 км, з них 74% - безстикові колії.

Всього на залізницях України знаходиться 19 407 інженерних споруд, з яких 7 813 мостів, 101 автопутепровод, 44 залізничні тунелі, 10 948 водопропускних труб.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.