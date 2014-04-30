Львівська залізниця за рік збільшила прибуток на 27,3%
14:13, 30 квітня 2014Транспорт/Звя'зок
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Львівська залізниця (ЛЗ) в 2013 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком на 27,3% - до 153,43 млн грн зі 120,56 млн грн.
Львівська залізниця за рік збільшила прибуток на 27,3% / УЗ
Про це йдеться в річному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з повідомленням, чистий дохід Львівської залізниці за вказаний період склав 7,37 млрд грн, що на 4% менше показника 2012 року.
При цьому валовий прибуток підприємства минулого року скоротився порівняно з 2012 роком на 21,3% - до 631,1 млн грн, а операційний прибуток скоротився на 25,2% - до 336,16 млн грн.
Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.
На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.
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