Львівська залізниця за рік збільшила прибуток на 27,3%

Про це йдеться в річному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід Львівської залізниці за вказаний період склав 7,37 млрд грн, що на 4% менше показника 2012 року.

При цьому валовий прибуток підприємства минулого року скоротився порівняно з 2012 роком на 21,3% - до 631,1 млн грн, а операційний прибуток скоротився на 25,2% - до 336,16 млн грн.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.