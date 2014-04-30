Компанія МАУ за рік збільшила прибуток на 28%

Найбільший національний авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) в 2013 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком на 27,7% - до 19,098 млн грн.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж виручка підприємства від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 60% - до 5,936 млрд грн.

Водночас валовий прибуток підприємства збільшився вдвічі - до 685,447 млн грн.

Компанія збільшила прибуток від операційної діяльності у 2013 році на 58% порівняно з 2012 роком - до 85,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Флот компанії налічує 40 авіалайнерів, базовий аеропорт - найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст миру.

Читайте такожМАУ відкрила рейси з Києва до Нью-Йорка