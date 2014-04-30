Одеська залізниця перевиконала на 23% план з ремонту вантажних вагонів

Вагоноремонтні підприємства Одеської залізниці (ОЗ) у I кварталі 2013 року відремонтували 1 842 тис. вантажних вагонів, що на 23% більше плану, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Згідно з повідомленням, 255 вагонів пройшли капітальний ремонт і 1587 - деповський.

Зокрема, капітальним ремонтом відремонтовано 140 напіввагонів, 45 чотиривісних цистерн, 69 одиниць інших типів вагонів.

Деповський ремонт пройшли 667 напіввагонів, 465 одиниць хопер-зерновозів, 142 універсальні криті вагони, 70 чотиривісних цистерн, 52 думпкарів, 12 хопер-дозаторів і 179 одиниць інших типів вагонів.

За даними прес-служби, найбільшу кількість вагонів було відремонтовано у вагоноремонтному депо Знам'янка - 387 одиниць, у вагоноремонтно-експлуатаційному депо Херсон - 417 вагонів, у депо ім. Т. Шевченка - 365 одиниць, у депо Помічна - 387, і у вагоноремонтно-експлуатаційному депо Одеса-Застава I - 124 вагони.

Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця у 2013 році відремонтувала 8289 вантажних вагонів, що менше показника 2012 року на 5,6%, проте на 24% більше плану.

У 2013 році Одеська залізниця відвантажила і перевезла на 1% більше вантажів, ніж у 2012 році - близько 30 млн тонн, а також відремонтувала і модернізувала 591,9 км шляху і 31 залізничний переїзд.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.