ПЗЗ відкрила новий сезон Київської дитячої залізниці

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, гості Київської дитячої залізниці ознайомилися з навчальною матеріально-технічною базою і вирушили в першу цього року подорож на дитячому поїзді.

Начальник ПЗЗ Олексій Кривопішин зазначив, що Київська дитяча залізниця - дуже важливий і постійно підтримуваний проект.

"Багато уваги надається технічному оснащенню КДЗ, адже діти, які виконують тут поїздну роботу - це майбутні кадри для залізничної галузі. Щорічно на роботу в різні наші служби приходять близько 10 колишніх вихованців дитячої залізниці, які стають гідним поповненням великого колективу Південно-Західної залізниці", - цитує прес-служба Кривопішина.

За його словами, перед відкриттям нового сезону працівники ПЗЗ провели капітальний ремонт трьох вагонів для збільшення пасажиропотоку дитячої залізниці.

За даними прес-служби, рух поїздів на КДЗ у 2014 році буде здійснюватися із 1 травня по 31 серпня з 10:30 до 16:00, до 10 червня - у неділю і святкові дні, а після - у суботу, неділю, святкові дні та у п'ятницю - відповідно до заявок організацій та навчальних закладів. Вартість квитка для дорослих становить 15 грн, для дітей - 11,24 грн. Для дітей до 6 років проїзд безкоштовний.

Довідка УНІАН. Київська дитяча залізниця була відкрита у 1953 році начальником Південно-Західної залізниці П.Ф.Кривоносом.

На сьогоднішній день до КДЗ входять 2 станції - "Вишенька" та "Яблунька", а довжина шляху по кільцю становить близько 2,5 кілометрів.

Рухомий склад КДЗ складається з двох тепловозів, паровоза і шести пасажирських вагонів, три з яких залізниця отримала у 2014 році після проведення капітально-відновлювального ремонту вагонним депо Бахмач.

За 61 рік на Київській дитячій залізниці пройшли профорієнтаційне навчання більше 30 тисяч вихованців.