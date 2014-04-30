У Києві на травневі свята запустять екскурсійний ретропоїзд

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) до травневих свят запускає екскурсійний ретропоїзд, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

За даними ПЗЗ, кияни та гості столиці можуть відправитися у двогодинну подорож на старовинному поїзді та послухати розповідь про історію Південно-Західної магістралі.

До складу ретропоїзду входять від одного до двох вагонів і окремий вагон-ресторан.

Рейси автентичного поїзда заплановано на 1, 2, 3, 9, 10, 17, 24 і 31 травня з відправленням зі станції Київ-Пасажирський о 15:28 і поверненням назад у 17:47.

Продаж квитків здійснюється в касах центрального залізничного вокзалу Києва.