«Російські залізниці» можуть постраждати через агресію Путіна проти України

У даний час у російській економіці спостерігаються ознаки стагнації, й прогнозовані темпи зростання ВВП переглядаються у бік пониження як російським урядом, так і міжнародними організаціями.

Це може негативно вплинути на результати діяльності і фінансовий стан групи «Російські залізниці» (РЖД), йдеться у звіті РЖД за міжнародними стандартами за 2013 рік, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

«Цей фактор, а також потенційний негативний ефект на російську економіку кризової ситуації в Україні, можуть у майбутньому негативно вплинути на фінансове становище, операційні результати й економічні перспективи групи», - йдеться в документі РЖД.

«Керівництво слідкує за розвитком поточної ситуації та вживає необхідні заходи. Поточна ситуація та її подальший можливий розвиток може вплинути на результати діяльності й фінансовий стан групи, і ефект такого впливу на даний момент визначити складно», - йдеться документі.

«З огляду на політичну нестабільність в Україні та пов'язаний із цим геополітичний ризик, міжнародні рейтингові агентства знизили прогноз за суверенним кредитним рейтингом Росії в місцевій та іноземній валюті зі стабільного на негативний, а одне з міжнародних рейтингових агентств знизило рейтинг Росії в іноземній валюті, що може призвести до зниження рівня потенційних інвестицій, відтоку капіталу та інших негативних економічних наслідків», - наголошується у звіті.

Також зазначається, що російська економіка схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного розвитку в світовій економіці.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд вважає, що економіка Росії вже перебуває у рецесії, зниження темпів зростання відбувається два квартали поспіль. Про це сказав голова місії МВФ у Росії, радник Європейського управління МВФ Антоніо Спілімберго.

Він констатує, що уповільнення зростання економіки РФ, яке відбувається через структурні проблеми, що існували раніше, посилюється геополітичною невизначеністю, яка виникла в результаті конфлікту в Україні.

При цьому Спілімберго зазначив, що МВФ прогнозує відплив капіталу з РФ у 2014 році на рівні 100 млрд дол., причому значна частина нинішнього відпливу капіталу пов'язана з конвертацією рубля в інші валюти.

За його словами, побоювання посилення санкцій можуть бути значно чутливішими для економіки Росії, ніж самі санкції.

Спілімберго також зазначив, що з економічної точки зору досить складно прорахувати збитки від конкретних видів санкцій. «Але це відчуття невизначеності, особливо серед інвесторів, має істотний вплив», - сказав він.

Спілімберго повідомив, що МВФ знизив прогноз щодо зростання російської економіки на 2014 і 2015 роки до 0,2% і 1% відповідно.

У квітні поточного року прогноз МВФ щодо зростання російської економіки становив 1,3% на 2014 рік і 2,3% - на 2015 рік.

Довідка УНІАН. Компанія «Російські залізниці» входить до числа найбільших транспортних компаній світу і є одним з найбільших підприємств у Росії. Компанія належить державі з моменту її створення у 2003 році. Залізнична мережа нараховує 85 тис. км залізничної колії.