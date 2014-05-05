Китай може взяти участь у будівництві мосту через Керченську протоку - ЗМІ

До будівництва транспортного коридору до анексованого Криму через Керченську протоку вартістю $1,2-3 млрд можуть бути залучені китайська будівельна держкомпанія і приватний інвестиційний фонд, а частина проекту буде проінвестовано в юанях, пише "КоммерсантЪ".

Мінтранс готується укласти з китайськими компаніями меморандум про будівництво транспортного коридору через Керченську протоку, яка з'єднає Краснодарський край і Крим, розповіли "Ъ" джерела, знайомі з підготовкою документа. Технічна модель проекту ще не затверджена - це може бути автомобільно-залізничний міст або міст і підводний тунель.

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За даними джерела, участь китайців "не скасовує того, що в проекті братимуть участь великі російські компанії". За його словами, інтерес до проекту підтвердили практично всі провідні гравці, які займаються інфраструктурним будівництвом, "але поки варіативність схеми їх залучення дуже широка - як конкурс, так і пряма передача замовлення консорціуму компаній". Співрозмовник видання зазначив, що "самі китайці зацікавлені в роботі з російськими гравцями".

У квітні держава почала підраховувати, скільки коштуватиме інтеграція залізниць Криму після приєднання півострова. Для переорієнтації пасажирські та вантажні потоки залізниць на півострові в обхід України доведеться не тільки будувати міст через Керченську протоку, а також реконструювати гілку Джанкой-Феодосія-Керч і, можливо, прокладати нову дорогу Феодосія-Сімферополь.

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