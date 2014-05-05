Кабмін призначив голову Укрморрічінспекції

Кабінет міністрів України призначив Павла Булановича головою Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція).

Відповідне розпорядження № 432-р від 30 квітня 2014 року розміщено на офіційному сайті уряду.

"Призначити Булановича Павла Георгійовича головою Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті", - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Кабмін звільнив Григорія Соболевського з посади голови Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція). Соболевський був призначений головою Укрморрічінспекції в серпні 2011 року.

Довідка УНІАН. Укрморрічінспекція створена в квітні 2011 року шляхом реорганізації утвореної в грудні 2010 року Держслужби морського і річкового транспорту.

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) здійснює державну політику у сфері безпеки на водному транспорті, вносить пропозиції щодо її формування, здійснення державного нагляду та контролю за її дотриманням, а також надає адміністративні послуги у сфері морського і річкового транспорту.